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سخرية طبيب من ولادة قاصر لـ3 أطفال يثير غضب المصريين

2022-12-15 الساعة 12:59
سخرية طبيب من ولادة قاصر لـ3 أطفال يثير غضب المصريين
المواطن - فريق التحرير

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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا في مصر، بعد أن أعلن أحد أطباء النساء والتوليد في محافظة أسيوط المصرية، ولادة قاصر تبلغ من العمر 16 عامًا لـ3 أطفال.

عمرها 16 عامًا

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة الدكتور وهو يحمل الـ3 أطفال، معبرين عن حزنهم وغضبهم الشديد لـ سلوك هذا الطبيب، وانقسمت التعليقات إلى جانبين، جانب يهنئ العائلة بالثلاث مواليد متجاهلين سن الأم، والجانب الأخر غاضب بسبب سن الفتاة القاصر، معلقين أنها ما زلت طفلة فكيف تربي أطفالا.

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وعبر العديد من المغردين عن استيائهم مما فعله الطبيب، من نشره هذا الموقف المأساوي بدلًا من اتخاذ إجراءات حازمة مع أسرة الفتاة القاصر.

سخرية الطبيب

وكان الدكتور قد نشر على صفحته الشخصية تدوينة يقول فيها: ولادة توأم ثلاثي أولاد، أحمد، زين، ومحمد، مش الفكرة إنها ولدت ثلاثة، الفكرة إن الأم 16 سنة، ليتابع ساخرًا ماسورة توائم ثلاثية.

حزن على السوشيال ميديا

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة الدكتور وهو يحمل الـ3 أطفال، معبرين عن حزنهم وغضبهم الشديد لـ سلوك هذا الطبيب، وانقسمت التعليقات إلى جانبين، جانب يهنئ العائلة بالثلاث مواليد متجاهلين سن الأم، والجانب الأخر غاضب بسبب سن الفتاة القاصر، معلقين أنها ما زلت طفلة فكيف تربي أطفالا.

ويرى مغردون أن الدكتور ظهر بشكل غير لائق أو مناسب، لمكانته أو مهنته كطبيب، بعد أن اتخذ من هذا الموقف الجاد لولاده قاصر لم تبلغ من العمر 16عامًا، موقفًا ساخرًا على حسابه الشخصي، حيث كان ينبغي عليه أن يعبر عن حزنه وأسفه لموقف الفتاة القاصر، ويتخذ الإجراءات الحازمة ضد أسرتها، ويقدم النصح لباقي الأسر عن الخطورة التي تتعرض لها الفتيات عند زواجهن وهن مازلن قاصرات.

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