سخرية من ريشي سوناك بعد سؤاله لمشرد : هل تدير بيزنس؟

وثق مقطع فيديو، رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، وهو يسأل رجلًا متشردًا بلا مأوى، إذا كان يعمل في مجال الأعمال التجارية والبيزنس، بينما كان يأخذ الطعام من ملجأ للمتشردين.

"Are you sorting the economy out?"

"That's exactly what I'm trying to do," Rishi Sunak responds to a homeless man at a London shelter today while serving him breakfast

The PM says the government has pledged £2 billion to tackle homelessness and rough sleeping over three years pic.twitter.com/cQNcyeNeqh

— ITV News (@itvnews) December 23, 2022