سخرية من ريشي سوناك بعد سؤاله لمشرد : هل تدير بيزنس؟

وثق مقطع فيديو، رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، وهو يسأل رجلًا متشردًا بلا مأوى، إذا كان يعمل في مجال الأعمال التجارية والبيزنس، بينما كان يأخذ الطعام من ملجأ للمتشردين.

وجاء ذلك خلال زيارة له لملجأ للمشردين في لندن، وظهر في لقطات أثناء تقديم وجبة الإفطار للناس، وسأل رجلًا يدعى دين قائلًا: هل تقوم بالعمل في الاستثمار والتجارة؟

وأجاب الرجل: لا، أنا مشرد، شخص بلا مأوى.

سخرية واسعة

وأثار هذا المقطع سخرية العديد من البريطانيين على السوشيال ميديا، حيث قال أحد الأشخاص: كيف لعقلية تدير منصبًا كرئيس الوزراء أن يقع في موقف كهذا؟ هل نثق بهذه العقليات بإدارة المملكة المتحدة؟

وقال العضو البرلماني من حزب العمال، بيل إسترسون، إن الموقف أظهر أن سوناك كأنه يعيش في برج عاجي، بينما غردت نائبة زعيم حزب العمال أنجيلا راينر وكتبت: أمر مؤلم.

وبالأمس، نشر سوناك صورة لزيارته على تويتر قائلًا: بالنسبة للكثير من الناس، فإن فرصة الاحتفال بموسم الأعياد في بيئة دافئة وآمنة هو أمر بعيد المنال.

وتابع: الكلمات لا تكفي، نحن نستثمر ملياري جنيه إسترليني لمنح بعض الأشخاص الأكثر ضعفًا سقفًا فوق رؤوسهم، مع دعم موجه لإعادة بناء حياتهم.

أخطاء فادحة لـ ريشي سوناك

ورصدت صحيفة ديلي ميل البريطاني، سلسلة من الأخطاء الفادحة هذا العام لـ ريشي سوناك، قائلة إنه تم تصويره وهو يرتدي حذاء لوفر من جلد الغزال البني من برادا بقيمة 500 جنيه إسترليني وهي يقول في خطاب إنه يجب تقييد التضخم.

وتعرض سوناك أيضًا للسخرية بعدما صُور وهو يضخ الغاز في سيارة كيا ريو تبلغ قيمتها حوالي 12 ألف جنيه إسترليني بينما ظهرت مشتريات له من أكبر سوبر ماركت في بريطانيا وهو سينسبري، وذلك عقب حديثه عن إدارة أزمة تكلفة المعيشة.