سدايا تستطلع الآراء حول مشروع تعديل نظام حماية البيانات الشخصية

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جددت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) دعوتها لعموم الأفراد والجهات لإبداء مرئياتهم حول مشروع تعديل نظام حماية البيانات الشخصية، من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات (منصة استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية وذلك في موعد أقصاه 20 / 12 /2022م، سعياً من الهيئة إلى تحقيق أعلى درجات الشفافية وإشراك العموم والجهات في دعم وتطوير البيئة التنظيمية لقطاع البيانات في المملكة.
وللاطلاع على مشروع تعديل نظام حماية البيانات الشخصية يرجى زيارة الرابط .