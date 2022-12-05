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ألقت الشرطة القبض على الجاني 

سرقة مواطنة سعودية في باريس 

2022-12-05 الساعة 7:18
سرقة مواطنة سعودية في باريس 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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ألقت شرطة مكافحة الجريمة الفرنسية، القبض على لص يحمل الجنسية البلغارية، ويبلغ 23 عامًا، بالجرم المشهود؛ عندما وضع يده في حقيبة يد مواطنة سعودية وسرق محفظتها.

سرقة سائحة سعودية في باريس 

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انتشار اللصوص في باريس

وبحسب ما ذكر تقرير فرنسي، فقد وقع الحادث في منطقة مزدحمة بالسياح، حيث في الغالب ينتشر النشالون والمحتالون بشكل كبير وسط باريس التي يتواجد فيها الزوار بكثرة.

وبسبب كثرة اللصوص تكثف السلطات في المدينة الأمن مؤخرًا في المناطق التي يتواجد فيها السياح لحمايتهم.

سرقة سائحة سعودية في باريس 

ترصد السائحة السعودية

وأشار التقرير إلى أن رجال شرطة مكافحة الجريمة في باريس تتبعوا أحد اللصوص بالقرب من متحف اللوفر، وكان يراقب مواطنة سعودية ويضع نظراته على بعض الأكياس التي تحملها أثناء تسوقها.

وقال تقرير موقع actu17 الفرنسي: تكافح شرطة مكافحة الجرائم هذا النوع من الجرائم بشكل يومي، وكانت الساعة حوالي الثالثة مساءً عندما اكتشف اثنان من موظفي الأمن في ملابس مدنية امرأة شابة في شارع دي ريفولي، بالقرب من متحف اللوفر.

وتابع: نظر اللص إلى أكياس السيدة أكثر مما نظر إلى نوافذ المتجر، ثم اقترب من السائحة السعودية وتمكن من وضع يده داخل حقيبتها وسرقة محفظتها.

وقام رجال الأمن على الفور بإيقافه، وإعادة المسروقات، وتسليمه إلى مركز الشرطة.

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