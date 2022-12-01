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كأنها في العشرينات

سر إطلالة ميادة الحناوي المفاجئة

2022-12-01 الساعة 11:22
سر إطلالة ميادة الحناوي المفاجئة
المواطن - متابعة

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية صورة جديدة للفنانة السورية ميادة الحناوي.

تفاعل الجمهور

وبحسب الصورة، أطلت ميادة الحناوي بمكياج ثقيل وبشرة مشدودة وشعر قصير، لكنها حافظت على نفس ستايل الشعر الذي اشتهرت به منذ ظهورها الفني.

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لقطات لأمطار طريف

وتفاعل الجمهور العربي مع الصورة وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية حول جمالها وأناقتها، خاصة وأن الإستايل الذي ظهرت به عبر السوشيال ميديا جعلها تبدو وكأنها في العشرينات من عمرها.

عمليات تجميل

وكان خبير التجميل سامر بريطع قد كشف خلال الأيام الماضية، حقيقة خضوع الفنانة ميادة الحناوي لعملية تجميل بعد أن نشر طبيب التجميل اللبناني نادر صعب صورًا لها بالخطأ قبل وبعد التجميل.

وقال سامر بريطع: إن هذه الصورة تعود إلى 15 عامًا مضت حين خضعت ميادة الحناوي بالفعل لعملية تجميل وليس خلال الآونة الأخيرة.

سر جمالها

ورغم ما يتم تداوله عبر السوشيال ميديا حول عمليات ميادة الحناوي، لكنها أكدت في لقاء تلفزيوني أن سر جمالها ورشاقتها هو الحفاظ مواعيد النوم والاستيقاظ، بالإضافة للابتعاد عن التدخين والعادات السيئة.

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