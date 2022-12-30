سعد الشهري يكشف قائمة الأخضر في خليجي 25

أعلن المدير الفني سعد الشهري عن قائمة الأخضر، التي تستعد للمشاركة في بطولة كأس الخليج “خليجي 25” في العراق شهر يناير المقبل.

سعد الشهري يعلن القائمة

وضم سعد الشهري، 23 لاعبًا في قائمة المنتخب السعودي لـ”خليجي 25″، وهم؛ نواف العقيدي، عبدالباسط هوساوي، محمد العبسي، مدالله العليان، محمد أبو الشامات، أحمد بامسعود، حسين الصبياني وزياد الصحفي.

كما تواجد في قائمة الأخضر، مشعل الصبياني، ريان حامد، قاسم لاجامي، رياض شراحيلي، فيصل الغامدي، عوض الناشري، نايف مسعود، مصعب الجوير، سعد الناصر، حسين العيسى، سميحان النابت، تركي العمار، أحمد الغامدي، رائد الغامدي ومحمد مران.

الأخضر يستعد لخليجي 25

ومن المقرر أن يدشّن الأخضر بقيادة الشهري، في الأول من شهر يناير المقبل، معسكرًا تدريبيًا في الرياض، على أن تغادر البعثة إلى العراق يوم 4 من الشهر ذاته، تمهيدًا لانطلاق خليجي 25، يوم 6.

ويفتتح المنتخب السعودي مشواره في خليجي 25، بمواجهة اليمن يوم 6 يناير، على أن يخوض ثاني مواجهاته يوم 9 ضد العراق، ويختتم مرحلة المجموعات بلقاء عمان، يوم الخميس الموافق 12 يناير.