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سعر خيالي لطبق كشري يثير ضجة بمصر ومسؤول يعلق

2022-12-22 الساعة 12:18
سعر خيالي لطبق كشري يثير ضجة بمصر ومسؤول يعلق
المواطن - فريق التحرير

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أثار السعر الخيالي الذي أعلنه أحد المطاعم لوجبة كشري في مصر جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

90 جنيهًا

وعلَّق الإعلامي شريف عامر على الجدل الكبير الذي أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن سعره بلغ 90 جنيهًا.

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وأفاد عامر، أمس، خلال برنامج يحدث في مصر، الذي يذاع عبر قناة إم بي سي مصر، أنه لم يتناول هذا الطبق الذي تسبب في تلك الضجة الغريبة، معربًا عن استغرابه الشديد من سعره.

وأردف أنه اطلع بالفعل على قائمة أسعار المطعم الذي يُعِدُّ الطبق، مشيرًا إلى أنه يُصنَّف ضمن أحد أشهر المطاعم في مصر.

دون إضافات

وتابع أنه على الرغم من هذا الغلاء، فإن وجبة الكشري تلك لم تشتمل على أي إضافات مثل الكبدة أو اللحم المفروم، مؤكدًا أنه طبق كشري عادي بلا جديد.

من جانبه رفض أحمد الباشا، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية في مصر، فكرة عرض طبق كشري بهذا السعر المبالغ فيه، واصفًا ذلك التصرف بأنه تهريج.

وأفاد الباشا أن البقوليات بريئة تمامًا من أي زيادة في أسعار الكشري، مؤكدًا أن الزيادة التي حدثت لأسعار البقوليات طبيعية.

ولفت إلى أن مصر دولة مستوردة للبقوليات، موضحًا أن الزيادة الكبرى كانت في الحمص، الذي يُعَدُّ سلعة ترفيهية ولا يمثل عنصرًا أساسيًّا في طبق الكشري.

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