سعوديون يشاركون المغرب فرحتهم بالتأهل لدور الـ16

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شارك مشجعون سعوديون، فرحة المنتخب المغربي لتأهله لدور الـ 16 ضمن مباريات كأس العام المقامة حاليًّا في العاصمة القطرية الدوحة.
سعوديون يشاركون جمهور #منتخب_المغرب في #سوق_واقف فرحتهم بالتأهل لدور الـ ١٦ في مونديال #كأس_العالم_٢٠٢٢ #العربية_في_المونديال
عبر:@aaalomara pic.twitter.com/O57FtimeCbقد يهمّك أيضاً
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 1, 2022
ونشرت “العربية السعودية” فيديو يوثق فرحة جماهير الأخضر في سوق واقف بمدينة الدوحة بفوز المغرب وتأهلها للدور الـ 16 في مونديال كأس العالم 2022.
حقق منتخب المغرب فوزًا ثمينًا على المنتخب الكندي بنتيجة 2/ 1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم قطر 2022، ليصعد منتخب أسود الأطلس إلى دور الـ16 متصدرًا المجموعة السادسة.