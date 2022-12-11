سعود الطبية تنقذ مريض ربو بعناية “الإيكمو”

أنقذت مدينة الملك سعود الطبية حالة حرجة لمريض ربو وذلك في استجابة سريعة لفريق الإيكمو بالعناية المركزة وبالتعاون مع البرنامج الوطني للإيكمو بالوزارة.

وجاء الإنقاذ بفضل الله بعد فشل جميع العلاج التحفظي بالإضافة إلى أقصى الإعدادات لجهاز التنفس الصناعي، حيث وصلت معدلات ثاني أكسيد الكربون لما فوق المئة ونتج عنه حموضية شديدة بالدم وهبوط بالضغط الدموي؛ مما استوجب إضافة 3 عقاقير من منشطات القلب.

إجراء عملية تركيب الإيكمو

وأوضح استشاري العناية المركزة د.محمد العودات بأنه تم إجراء عملية تركيب الإيكمو بنجاح في مستشفى الملك عبدالله الجامعي بقيادة د.أحمد ربيع، وبعد استقرار الحالة تم نقل المريض لمدينة الملك سعود الطبية حيث يستكمل العلاج الخاص به في وحدة الإيكمو بالعناية المركزة.

الجدير بالذكر أن خدمة الايكمو فتحت آفاقًا جديدة في عالم العناية المركزة ومنها علاج حالة الربو الشديد والذي يسمي بـ silent chest والتي كانت تؤدي في السابق إلى وفاة بعض من المرضى بالأخص خلال فترات الأمطار والغبار وغيرها من الحالات التي كانت تعجز أجهزة التنفس الصناعي على تلبية احتياجات المريض والتي كانت تنتهي بالوفاة كحالات الحمل والإصابات الرئوية الشديدة والأمراض الفيروسية التي تؤدي إلى متلازمة التنفس كإنفلونزا الخنازير وكورونا COVID-19 & MERS-COVD وغيرها.

مواسم حالات الربو الشعبي

وتعتبر خدمة الإيكمو من الخدمات المهمة والتي تعتمد عليها خطة المدينة لتغطية مواسم حالات الربو الشعبي لتصل الخطة الموضوعة للجاهزية الكاملة لخدمة وإنقاذ المرضى.

ويحظى برنامج الإيكمو بمدينة الملك سعود الطبية بكفاءة عالية على مستوى المملكة ويعتبر أحد أهم مراكز الإيكمو التي تعمل تحت إشراف البرنامج الوزاري لتغطية احتياجات المملكة لخدمات طوارئ إخلاء المرضى بالإيكمو من داخل المملكة وخارجها.