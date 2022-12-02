سعود بن سلمان ينعى مفرج بن فيصل أبوثنين

نعى الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، – عبر تغريدة في موقع تويتر – مفرج بن فيصل أبوثنين، الذي توفي إلى رحمة الله تعالى.

وقال الأمير سعود في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر: “رحم الله الخال مفرج بن فيصل أبوثنين إنا لله وإنا إليه راجعون”.

تقديم التعازي

وتلقى الأمير سعود بن سلمان التعازي في وفاة الفقيد، حيث علق الخبير التقني عبدالله السبع قائلًا: “أحسن الله عزاءكم والله يغفر له ويرحمه وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

ونعاه رجل الأعمال نواف المقيرن قائلًا: “لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجركم سمو الأمير.. وأحسن الله عزاكم”.

كما قال محمد الطيار “أحر التعازي وصادق المواساة.. تغمد الله روح الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته”.

الدعاء بالرحمة

وقال فهد عافت: “عظّم الله أجركم وأحسن عزاءكم.. إلى رحمة الله وعفوه ومغفرته وواسع فضله تعالى.. إلى الفردوس الأعلى بإذن الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

فيما نعاه عبدالعزيز الموسى رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء قائلًا: “لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجركم سمو الأمير ونسأل الله له الرحمة والمغفرة ولكم الصبر والسلوان”.