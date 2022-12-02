سعود عبدالحميد: حاولنا رسم البسمة على شفاه السعوديين

علق سعود عبدالحميد، ظهير أيمن نادي الهلال والمنتخب السعودي، على خروج الأخضر من نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وأهدر الأخضر فرصة التأهل لثمن نهائي مونديال 2022 بقطر، بعد أن حقق بداية تاريخية بالفوز على منتخب الأرجنتين ولكنه خسر أمام منتخبي بولندا والمكسيك وكان بحاجة للفوز على أي منتخب منهما للوصول لدور ثمن النهائي في كأس العالم بقطر.

تعليق سعود عبدالحميد

وغرد عبدالحميد عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “حاولنا رغم كافة الظروف، رسم البسمة على كل محيا وشفاه سعودية، شكرًا للقيادة العظيمة على دعمكم اللامحدود، شكرًا لوزير الرياضة، على دعمه ومتابعته وتشجيعه الدائم، شكرًا للاتحاد السعودي وكافة أعضاء الجهازين الفني والإداري على كل شيء، شكرًا لجمهورنا الكبير وبحول الله القادم أجمل وأفضل”.

وتُعد أعمار 7 من لاعبي الأخضر الحاليين مناسبة للمشاركة في مونديال 2026 المقرر إقامته في أمريكا وكندا والمكسيك، وهم سعود عبدالحميد صاحب الـ22 عامًا حاليًّا، ومحمد كنو صاحب الـ28 عامًا حاليًّا، وعبدالإله العمري صاحب الـ25 عامًا حاليًّا وحسان تمبكتي صاحب الـ23 عامًا حاليًّا، وعبدالإله المالكي صاحب الـ28 عامًا حاليًّا وسامي النجعي صاحب الـ25 عامًا حاليًّا وفراس البريكان صاحب الـ22 عامًا حاليًّا.

ويملك كل من اللاعبين السبعة السابق ذكرهم الفرصة للمشاركة في مونديال 2026 بعد 4 سنوات من الآن، حيث ستكون أعمارهم مناسبة للمشاركة في البطولة العالمية.