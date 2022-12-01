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سعود عبدالحميد موهبة سعودية بمواصفات عالمية

2022-12-01 الساعة 4:52
سعود عبدالحميد موهبة سعودية بمواصفات عالمية
المواطن - مروة نبيل

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جذب سعود عبدالحميد الأنظار إليه، بعد تألقه اللافت مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022.

السعودية في كأس العالم

وبدأ المنتخب السعودي مشواره في مونديال قطر 2022 بتحقيق فوز تاريخي على حساب الأرجنتين بنتيجة 2/1، قبل أن يخسر بصعوبة ضد بولندا بثنائية دون رد، ثم الهزيمة أمام المكسيك بهدفين مقابل هدف، ليودع البطولة رسميًا.

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منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

تألق سعود عبدالحميد

وظهر سعود عبدالحميد بشكل مميز في مونديال 2022، ليكون من أبرز لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، خاصة أنه لعب في أكثر من مركز، بسبب الغيابات سواء للإصابة أو الإيقاف.

سعود عبدالحميد
سعود – المصدر @SaudiNT

ونال نجم الأخضر دعمًا كبيرًا من الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ليصبح اسم سعود عبدالحميد ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية، اليوم الخميس.

وقال سعد العصيمي: “الجندي المجهول سعود عبدالحميد.. يلعب سنتر يبدع، يلعب ظهير أيمن يبدع، يلعب ظهير أيسر يبدع، يلعب محور يبدع، جوهرة سعودية بمواصفات عالمية، سعود أبهر الجميع بعمر ٢٢ سنة.. ما شاء الله تبارك الله.. الله يحفظه من الإصابات”.

سعود عبدالحميد
سعود – المصدر @SaudiNT

وكتب عبدالله الدهيمي: “سعود، اللاعب الوحيد في المونديال اللي شارك في 3 مراكز مُختلفة خلال 3 مُباريات.. ظهير أيمن وقدم عطاء نموذجيًا، ظهير أيسر وعلى الأقل لم نرَ أخطاء، مركز 6 وقدم شوطًا مقنعًا على الأقل فرديًا.. تعدد خصائص وأدوار يجعله مكسبًا لأي مُدرب”.

سعود عبدالحميد 1
سعود – المصدر @SaudiNT

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