سعود عبدالحميد ينشر تغريدة بعد تأهل الأرجنتين ثم يحذفها !

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نشر سعود عبدالحميد، لاعب الهلال والمنتخب السعودي، عبر حسابه في “تويتر”، تغريدة أثارت الجدل بعد فوز الأرجنتين على كرواتيا ووصولها لنهائي مونديال قطر، ثم حذفها على الفور.
وقام عبدالحميد بنشر نتيجة مباراة المنتخب السعودي ضد الأرجنتين في المونديال، حيث فاز الأخضر بنتيجة 2/ 1 لتكون الهزيمة الوحيدة للتانجو في المونديال حتى الآن، ثم حذفها على الفور.
وفي سياق آخر، أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على أن الخسارة من السعودية في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بمونديال قطر، كانت العلامة الفارقة في التحول والفوز في باقي المباريات للوصول إلى نهائي كأس العالم.
وتحدث النجم الأرجنتيني لقنوات بي إن سبورت بعد الفوز على كرواتيا في دور نصف النهائي قائلًا: “خلال المونديال عشنا ما لا يصدق ورغم انكسارنا وخسارتنا أمام السعودية، لكن تلك الهزيمة غيرتنا وحولتنا للقتال في كل مباراة حتى وصلنا إلى النهائي”.
وأضاف قائد التانجو: “نحن نستمتع كثيرًا بمشوارنا في كأس العالم ونملك لاعبين على أعلى مستوى، ها نحن في النهائي مجددًا، وعلينا أن نستمتع به”.