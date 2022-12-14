Icon

مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي Icon حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع Icon التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين Icon طرق الرياض أزمة حقيقية وتأخر بالساعات والثقافة المرورية ضرورة Icon الخارجية البريطانية: رؤية 2030 قادرة على تغيير خريطة القوى Icon رئيس حقوق الإنسان لـ”المواطن”: تمكين المرأة لا يضغط على مشاركة الشباب في سوق العمل Icon توثيق عقود العاملين في القطاع الخاص إلزامي Icon ولي العهد يستقبل أمين عام المكتب الدولي للمعارض ويستعرض معه ملف استضافة الرياض إكسبو 2030 Icon ديوانية المعرفة تناقش “الاستثمار في المملكة.. فرص وتطلعات” Icon إدارة الأزمات بـ إمارة مكة: تجنبوا الأنفاق واستخدموا الطرق البديلة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
التغريدة كانت عبارة عن صورة مع ميسي ثم قام بحذفها

سعود عبدالحميد ينشر تغريدة بعد تأهل الأرجنتين ثم يحذفها !

2022-12-14 الساعة 1:45
سعود عبدالحميد ينشر تغريدة بعد تأهل الأرجنتين ثم يحذفها !
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

نشر سعود عبدالحميد، لاعب الهلال والمنتخب السعودي، عبر حسابه في “تويتر”، تغريدة أثارت الجدل بعد فوز الأرجنتين على كرواتيا ووصولها لنهائي مونديال قطر، ثم حذفها على الفور.

سعود عبدالحميد يحذف التغريدة

وقام عبدالحميد بنشر نتيجة مباراة المنتخب السعودي ضد الأرجنتين في المونديال، حيث فاز الأخضر بنتيجة 2/ 1 لتكون الهزيمة الوحيدة للتانجو في المونديال حتى الآن، ثم حذفها على الفور.

قد يهمّك أيضاً
Img

برئاسة ولي العهد.. انطلاق القمة العربية الصينية في الرياض

Img

الهلال الأحمر يباشر 16200 حالة تصادم مروري في نوفمبر

وفي سياق آخر، أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على أن الخسارة من السعودية في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بمونديال قطر، كانت العلامة الفارقة في التحول والفوز في باقي المباريات للوصول إلى نهائي كأس العالم.

سعود عبدالحميد وميسي

الأرجنتين لـ نهائي مونديال 2022

وتحدث النجم الأرجنتيني لقنوات بي إن سبورت بعد الفوز على كرواتيا في دور نصف النهائي قائلًا: “خلال المونديال عشنا ما لا يصدق ورغم انكسارنا وخسارتنا أمام السعودية، لكن تلك الهزيمة غيرتنا وحولتنا للقتال في كل مباراة حتى وصلنا إلى النهائي”.

وأضاف قائد التانجو: “نحن نستمتع كثيرًا بمشوارنا في كأس العالم ونملك لاعبين على أعلى مستوى، ها نحن في النهائي مجددًا، وعلينا أن نستمتع به”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المنتخب السعودي يختتم تحضيراته لمواجهة بولندا
كأس العالم

المنتخب السعودي يختتم تحضيراته لمواجهة بولندا

كأس العالم
احتجاجات كوفيد تهز الصين لليوم الثالث
العالم

احتجاجات كوفيد تهز الصين لليوم الثالث

العالم
الإعلامي الرياضي مدني رحيمي في ذمة الله
الرياضة

الإعلامي الرياضي مدني رحيمي في ذمة الله

الرياضة
دافع عن الشباك ببسالة .. محمد العويس...
كأس العالم

دافع عن الشباك ببسالة .. محمد العويس...

كأس العالم
إسبانيا تتربع على عرش تصنيف السلة العالمي
الرياضة

إسبانيا تتربع على عرش تصنيف السلة العالمي

الرياضة
كيت ميدلتون تتألق بعقد ديانا وأقراط إليزابيث
العالم

كيت ميدلتون تتألق بعقد ديانا وأقراط إليزابيث

العالم
مطار الملك سلمان الدولي يواكب نمو حركة...
السعودية اليوم

مطار الملك سلمان الدولي يواكب نمو حركة...

السعودية اليوم
تسلسل زمني لصواريخ بولندا وأوروبا تكشر عن...
العالم

تسلسل زمني لصواريخ بولندا وأوروبا تكشر عن...

العالم