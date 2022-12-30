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بمناسبة رأس السنة

سفارة السعودية في فيتنام تغلق أبوابها الاثنين

2022-12-30 الساعة 6:23
سفارة السعودية في فيتنام تغلق أبوابها الاثنين
المواطن - فريق التحرير

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وجهت السفارة السعودية في فيتنام، تنويهًا للمواطنين بأنها ستكون في إجازة رسمية يوم الاثنين القادم الموافق 2 يناير 2023م؛ بمناسبة رأس السنة الميلادية.

رقم طوارئ

وأوضحت السفارة لدى فيتنام– عبر حسابها بموقع تويتر- أنه يمكن للمواطنين الكرام التواصل مع السفارة أو في الحالات الطارئة على الرقم التالي: (84916632926+).

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وتحتفل معظم دول العالم ببداية السنة الميلادية الجديدة 2023م، من خلال إجازة رسمية تختلف مدتها حسب الدولة.

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