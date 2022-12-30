سفارة السعودية في فيتنام تغلق أبوابها الاثنين

وجهت السفارة السعودية في فيتنام، تنويهًا للمواطنين بأنها ستكون في إجازة رسمية يوم الاثنين القادم الموافق 2 يناير 2023م؛ بمناسبة رأس السنة الميلادية.

رقم طوارئ

وأوضحت السفارة لدى فيتنام– عبر حسابها بموقع تويتر- أنه يمكن للمواطنين الكرام التواصل مع السفارة أو في الحالات الطارئة على الرقم التالي: (84916632926+).

وتحتفل معظم دول العالم ببداية السنة الميلادية الجديدة 2023م، من خلال إجازة رسمية تختلف مدتها حسب الدولة.