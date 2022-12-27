سفارة المملكة في باكستان للسعوديين: لا تخرجوا إلا للضرورة

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أصدرت سفارة المملكة لدى باكستان، تنبيهًا هامًّا للمواطنين والمقيمين في باكستان، بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الخروج إلا للضرورة.
وأوضحت السفارة أن هذا التنبيه يأتي بسبب قيام السلطات في العاصمة إسلام آباد برفع حالة التأهب الأمني لأعلى مستوى.
ودعت المواطنين هناك في حال الضرورة التواصل مع السفارة والقنصلية العامة في كراتشي على الأرقام التالية:
0092512600900
0033156794001
00923018555284