سفارة المملكة في باكستان للسعوديين: لا تخرجوا إلا للضرورة

أصدرت سفارة المملكة لدى باكستان، تنبيهًا هامًّا للمواطنين والمقيمين في باكستان، بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الخروج إلا للضرورة.

رفع حالة التأهب لأعلى مستوى

وأوضحت السفارة أن هذا التنبيه يأتي بسبب قيام السلطات في العاصمة إسلام آباد برفع حالة التأهب الأمني لأعلى مستوى.

ودعت المواطنين هناك في حال الضرورة التواصل مع السفارة والقنصلية العامة في كراتشي على الأرقام التالية:

هاتف السفارة:

0092512600900

شؤون السعوديين

0033156794001

القنصلية في كراتشي

00923018555284