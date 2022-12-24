سفارة المملكة لدى كندا تغلق أبوابها لمدة يومين

أعلنت سفارة المملكة لدى كندا عن إغلاق أبوابها خلال العطلة الرسمية في البلاد التي توافق يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين 26-27 ديسمبر الجاري.

موعد استئناف العمل

وأشارت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إلى أنها ستستأنف أعمالها يوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر.

وحثت المواطنين على إمكانية التواصل مع السفارة في حالات الطوارئ وعلى مدار الساعة من خلال أرقام التواصل المعتمدة.