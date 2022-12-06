سفيان أمرابط يبكي بعد صعود المغرب لدور الـ8

لم يتمالك المغربي سفيان أمرابط نجم فيورنتينا الإيطالي دموعه، وذلك أثناء تعليقه على تأهل منتخب بلاده التاريخي لربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

وقال سفيان أمرابط في تصريحات تلفزيونية لـ قناة ” الكاس” القطرية عقب التأهل: “لا أُصدق ما حدث، نحن نصنع التاريخ، لقد كانت مباراة صعبة وتاريخية لأسود الأطلس”.

إنجاز تاريخي لـ المغرب

وحقق منتخب أسود الأطلس إنجازًا تاريخيًا لأول مرة في تاريخ الكرة العربية، بالتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر كأول منتخب عربي يصل لهذا الدور والرابع إفريقيًا بعد منتخبات الكاميرون والسنغال وغانا.

وكان منتخب أسود الأطلس تفوق على المنتخب الإسباني بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويُعد منتخب أسود الأطلس أول منتخب عربي ورابع منتخب إفريقي يصل لدور الثمانية في كأس العالم، بعد منتخبات الكاميرون في نسخة 1990 و السنغال في 2002 وغانا في 2010.