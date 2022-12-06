Icon

مشاهير في الإعلام ومخاوف من إقصاء ذوي الخبرة والكفاءة Icon الحديث عن أسهم الشركات عقوبته السجن أو الغرامة Icon لبنانية متفاجئة من السعوديين : غلبتونا ما بتناموا Icon أمير تبوك يهدي أصغر متطوع قلمه الخاص Icon جيسيكا ألبا: السعودية بلد رائع وشعبها ودود Icon جزيرة سندالة .. وجهة ساحرة وتجربة عالمية في الضيافة والترفيه Icon مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز Icon بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق Icon وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له Icon المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
في ثمن نهائي مونديال 2022

سفيان مرابط يتجاوز إصابته بالتألق ضد إسبانيا

2022-12-06 الساعة 7:34
سفيان مرابط يتجاوز إصابته بالتألق ضد إسبانيا
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

خطف النجم المغربي سفيان مرابط الأنظار خلال أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب بلاده ضد نظيره الإسباني المقامة الآن.

تألق سفيان مرابط

وتفاعلت الجماهير مع المستوى المميز الذي يُقدمه النجم المغربي، رغم معاناته من إصابة قبل المباراة، ليصبح اسم سفيان مرابط ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

قد يهمّك أيضاً
Img

الزكاة والضريبة تعلن تمديد مبادرة الإعفاء من الغرامات والعقوبات المالية

Img

الكشف عن إصابات سالم الدوسري والعويس والبليهي

وكتب أبو أماني: “سفيان مرابط قبل المباراة كان في المستشفى وعنده مشاكل وآلام في الظهر، معلومة: لم يخسر مرابط أي التحام بنسبة نجاح 100% في الشوط الأول.. المغاربة ما يمرون بمرحلة طفولة.. يولدون رجال دائمًا”.

سفيان مرابط ضد إسبانيا 1
مرابط في المباراة – المصدر @SEFutbol

وقال عيسى الروقي: “سفيان مرابط أعجبني وأطربني وأسعدني، محور متكامل ما شاء الله.. قوة بدنية.. افتكاك نظيف وبناء الهجمة عنده بشكل صحيح”.

وعلقت جيهان قائلة: “إسبانيا قوية جداً.. في الاستحواذ والضغط على لاعبي المغرب.. والمغرب اعتماد كليّ ع المرتدات ومحاولة المحافظة على الكرة .. سفيان هو اللاعب المعتمد عليه هو من تبدأ منه الهجمة ومن يستخلصها”.

وتابع عمر مشعل: “سفيان مرابط ما شاء الله هذا الأداء، وهو حسب علمي مصاب وجالس يتحامل على نفسه، والله أحترم اللاعب اللي مثله دائمًا ما يخذلك مرجلة”.

سفيان مرابط ضد إسبانيا 1
مرابط في المباراة – المصدر @SEFutbol

تعادل سلبي

وتلعب المغرب ضد إسبانيا الآن على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022، وتُشير النتيجة إلى التعادل بدون أهداف مع بداية الشوط الثاني، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

المغرب ضد إسبانيا
جانب من المباراة – المصدر @SEFutbol

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الزكاة والجمارك: شرطان لإعفاء الشحنات الشخصية من...
السعودية اليوم

الزكاة والجمارك: شرطان لإعفاء الشحنات الشخصية من...

السعودية اليوم
نهاية مأساوية لشاب رقص على ظهر شاحنة
غرائب

نهاية مأساوية لشاب رقص على ظهر شاحنة

غرائب
رصد مصنع أعلاف مخالف ومصادرة 15 طن...
السعودية اليوم

رصد مصنع أعلاف مخالف ومصادرة 15 طن...

السعودية اليوم
وزير الطاقة : لدينا نساء يرتدين الحجاب...
آخر الاخبار

وزير الطاقة : لدينا نساء يرتدين الحجاب...

آخر الاخبار
أنا بخير حملة الصحة لنشر الأمل وحب...
صحة وطب‎

أنا بخير حملة الصحة لنشر الأمل وحب...

صحة وطب‎
ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 187.15...
السوق

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 187.15...

السوق
اليابان تهزم إسبانيا ويصعدان سويًّا لثمن نهائي...
كأس العالم

اليابان تهزم إسبانيا ويصعدان سويًّا لثمن نهائي...

كأس العالم
محمد بن سلمان يغادر شرم الشيخ
آخر الاخبار

محمد بن سلمان يغادر شرم الشيخ

آخر الاخبار