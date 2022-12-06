سفيان مرابط يتجاوز إصابته بالتألق ضد إسبانيا

خطف النجم المغربي سفيان مرابط الأنظار خلال أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب بلاده ضد نظيره الإسباني المقامة الآن.

تألق سفيان مرابط

وتفاعلت الجماهير مع المستوى المميز الذي يُقدمه النجم المغربي، رغم معاناته من إصابة قبل المباراة، ليصبح اسم سفيان مرابط ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب أبو أماني: “سفيان مرابط قبل المباراة كان في المستشفى وعنده مشاكل وآلام في الظهر، معلومة: لم يخسر مرابط أي التحام بنسبة نجاح 100% في الشوط الأول.. المغاربة ما يمرون بمرحلة طفولة.. يولدون رجال دائمًا”.

وقال عيسى الروقي: “سفيان مرابط أعجبني وأطربني وأسعدني، محور متكامل ما شاء الله.. قوة بدنية.. افتكاك نظيف وبناء الهجمة عنده بشكل صحيح”.

وعلقت جيهان قائلة: “إسبانيا قوية جداً.. في الاستحواذ والضغط على لاعبي المغرب.. والمغرب اعتماد كليّ ع المرتدات ومحاولة المحافظة على الكرة .. سفيان هو اللاعب المعتمد عليه هو من تبدأ منه الهجمة ومن يستخلصها”.

وتابع عمر مشعل: “سفيان مرابط ما شاء الله هذا الأداء، وهو حسب علمي مصاب وجالس يتحامل على نفسه، والله أحترم اللاعب اللي مثله دائمًا ما يخذلك مرجلة”.

تعادل سلبي

وتلعب المغرب ضد إسبانيا الآن على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022، وتُشير النتيجة إلى التعادل بدون أهداف مع بداية الشوط الثاني، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).