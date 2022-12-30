سفير اليابان: تأثرت بالطهي السعودي فهو ذو معايير دولية

أشاد سفير اليابان في المملكة فوميو إيواي، بتطور فنون الطهي في المملكة، مشيرًا إلى أنها ذات معايير دولية.

وقال إيواي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة: لقد قمت برفقة زوجتي وابنتنا بجولة في بوليفارد وورلد ومهرجان فيست للطعام السعودي يوم أمس. وتأثرت كثيرًا بمدى تطور فنون الطهي السعودي ما يجعلها ذات معايير دولية.

وتعد بوليفارد وورلد منطقـة ترفيهيـة من الدرجة الأولى مناسـبة للعوائل والأفراد، جمعت ثقافات مختلفة حول العالم، وتمتاز بأكبـر بحيـرة صناعيـة فـي العالم وبقـوارب تنقلـك مـن مدينـة لمدينـة بأكثر من منطقة، وأكبـر مسـرح كروي في العالم “ذا ســفيير”، وغيرهـا مـن التجـارب الترفيهيـة التي تناسـب جميـع الفئـات العمريـة.

موسم الرياض 2022

يتميز موسم الرياض 2022 بمناطق ترفيهية بعضها مستدامة ومستمرة بعد انتهاء فعاليات الموسم، مثل منطقتي بوليفارد رياض سيتي، وفيا رياض التي تعد أفخم مناطقه، كما يتيح الموسم لزواره الاستمتاع بثقافات وعادات عدة دول من مختلف قارات العالم، فضلًا عن مجموعة من التجارب الجديدة، كتجربة ركوب الغواصات، والتنقل بالتلفريك.

15 منطقة ترفيهية

يتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، و65 يومًا من فعاليات الألعاب النارية، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية والعربية، وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب، وفعاليات متنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.