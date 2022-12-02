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بعد الفوز على إسبانيا

سفير اليابان في السعودية: أداء منتخب الساموراي كان رائعًا

2022-12-02 الساعة 12:53
سفير اليابان في السعودية: أداء منتخب الساموراي كان رائعًا
المواطن - الرياض

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وجه فوميو إيواي السفير الياباني في السعودية، التهنئة إلى منتخب بلاده بعد تأهلهم لثمن نهائي كأس العالم 2022 عقب الفوز على منتخب إسبانيا.

وغرد فوميو عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “مليار مبروك للساموراي الأزرق، على تأهلهم لدور الـ16، هنيئًا لهم، الأداء كان رائعًا”.

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اليابان ضد إسبانيا

وتقدم المنتخب الإسباني بالهدف الوحيد في الشوط الأول عبر رأسية من اللاعب ألفارو موراتا بالدقيقة الـ12 من عمر الشوط.

وحافظ المنتخب الإسباني على تفوقه ليُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف.

منتخب اليابان أمام إسبانيا

وفي الشوط الثاني، فجر المنتخب الآسيوي مفاجأة من العيار الثقيل، بإحراز هدفين في شباك المنتخب الإسباني، عبر اللاعبين ريتسو داون وأوه تانكا في الدقيقتين الـ48 والـ51.

وظل منتخب الساموراي محافظًا على تفوقه ليُصبح رصيده 6 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، متأهلًا في المركز الأول لدور ثمن النهائي، أما المنتخب الإسباني فصعد ثانيًا بعد توقف رصيده عند 4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على المنتخب الألماني صاحب المركز الثالث.

 

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