سفير جورجيا: السعودية ستكون من أكبر الوجهات السياحية في العالم

أكد سفير جورجيا لدى المملكة فاختانغ جاوشفيلي، أن المملكة ستكون من أكبر الوجهات السياحية في العالم.

جمال الطبيعة والتطور

وبيّن جاوشفيلي، في لقاء له مع قناة السعودية، أن الصورة الذهنية حول المملكة أنها كانت صحراء، إلا أنه بعد زيارته العديد من المناطق في كل الأنحاء ذهل من أمرين بشكل أساسي؛ أولهما جمال الطبيعة وثانيهما حجم التطور الضخم والمستمر والذي تشهده المملكة حاليًّا وتقوده قيادة المملكة.

وتابع: لا يمكنني اختيار الأماكن المفضلة في المملكة، حيث تضم الكثير من الأماكن المفضلة لي، مضيفًا: قمت بزيارة الطائف والتي تتمتع بطقس شديد البرودة حتى خلال الصيف، وفي جدة يوجد البحر الأحمر وهو الأجمل في العالم والربع الخالي المذهل والدمام والمنطقة الشرقية والمناطق المتعددة هناك.