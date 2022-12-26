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النسخة السابعة للمهرجان

سفير ماليزيا: مهرجان الإبل أيقونة ثقافية تُعرّف العالم بالتراث العربي

2022-12-26 الساعة 12:04
سفير ماليزيا: مهرجان الإبل أيقونة ثقافية تُعرّف العالم بالتراث العربي
المواطن - فريق التحرير

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أكد سفير ماليزيا لدى المملكة، وان زايدي عبدالله، أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة يمثّل أيقونة ثقافية تُعرّف دول العالم بتراث شبه الجزيرة العربية، واستطاع الحفاظ على هذا الموروث ونقله للأجيال.

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عبر عن دهشته

وثمن السفير خلال زيارته والوفد المرافق له، أمس الأحد، لمقر المهرجان بالصياهد، التنظيم المميز للمهرجان، معبرًا عن دهشته لما شاهده، قائلًا: “تفاجأت بعد مغادرتي الرياض ومروري بالصحراء بهذه المدينة الثانية التي أقيمت وسط الرمال، وما تحويه من خدمات فائقة، الأمر الذي جعلني حريصًا على معرفة كل ما يتضمنه المهرجان من فعاليات وأنشطة”، كاشفًا في هذا الصدد عن محبته للون المغاتير، رغم ميله للون الشعل.

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