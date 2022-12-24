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تم نقل المصابين إلى المشفى

سقوط مدرج يلغي مباراة الأهلي والاتحاد بدوري كرة السلة المصري

2022-12-24 الساعة 11:57
سقوط مدرج يلغي مباراة الأهلي والاتحاد بدوري كرة السلة المصري
المواطن - محمد سمعه

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تسبب سقوط مدرج في صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر المصرية، في إلغاء مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في دوري كرة السلة المصري.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجانب من سقوط مدرج جماهير نادي الاتحاد الذي أسفر عن وقوع إصابات حيث تعامل رجال الإسعاف مع الموقف وتم نقل المصابين لمشفى قريب.

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رفض استكمال المباراة

ورفض لاعبو الفريقين، استكمال المباراة من أجل الاطمئنان على المصابين من الجماهير.

وحدثت الواقعة قبل نهاية الربع الثالث من المباراة.

سقوط مدرج - مباراة الأهلي والاتحاد السكندري - كرة السلة المصرية

وأُقيمت المباراة في صالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر، وتوقفت المباراة عند تقدم الاتحاد السكندري بنتيجة 67/45.

وكان مراسل قناة On Time Sports المصرية الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد أكد على أنه لا توجد أي حالة وفاة بسبب سقوط المدرج بين الجماهير.

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