سكني: سنتان على الطلاق شرط تقديم المطلقة على الدعم

جدد برنامج سكني التأكيد على شروط حصول المطلقة على الدعم والتي من أهمها المدة الزمنية بين الطلاق وبين تقديم الطلب.

وتلقت خدمة المستفيدين في البرنامج على تويتر سؤالًا من إحدى المتابعات قالت فيه: “المطلقة تقدر تقدم لسكني ويعطونها سكن مجانًا أو تدفع لسكني ويعطونها بيتًا أو شقة علمًا أن معها عيالًا”.

شروط الدعم السكني

وردت خدمة المستفيدين بالقول:” بإمكان أخواتنا المطلقات التقديم في حال استيفاء شروط ومعايير الاستحقاق ومن ضمنها أن يتم مرور سنتين على الطلاق”.

وتابعت بالقول: ويمكن زيارة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني من خلال الرابط التالي.

وتنص شروط حصول المطلقة على الدعم السكني أن يكون مضى على طلاقها سنتان أو الأرملة أيًا كان سنهما، ومن تجاوزت سنها 25 سنة دون زواج.

برنامج سكني

ويعتبر برنامج سكني أحد البرامج التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والذي يوفر القرض العقاري المدعوم للأسر السعودية من أجل تمكينها من تملك المسكن الأول، وذلك للفئات التي يحددها البرنامج ومن بينها المطلقات والأرامل.

ويختار المستفيدون واحدة من الوحدات السكنية قيد الإنشاء والتي يقوم البرنامج بتوفيرها عبر موقعه الإلكتروني والتطبيق الذكي الخاص به على الهواتف المحمولة.