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تمتلك إمكانات كبيرة وطبيعة ساحرة

سكوت إيستوود: العلا مدينة مثالية لتصوير أفلام هوليوود

2022-12-21 الساعة 7:26
سكوت إيستوود: العلا مدينة مثالية لتصوير أفلام هوليوود
المواطن- فريق التحرير

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قال الممثل الأمريكي، سكوت إيستوود، العلا مدينة مثالية للتصوير، حيث تعكس جمال الطبيعة وسحرها كما أنها تمتلك إمكانات تجعلها وجهة رئيسية لتصوير أفلام هوليوود في المستقبل.

وتابع ابن المخرج الشهير، كلينت إيستوود، قائلًا إنها المرة الأولى التي يزور فيها المنطقة، مضيفًا: سرعان ما تبين لي أنها أجمل بكثير مما تخيلتها، وأرغب أن أصفها بمحمية وطنية، لأن هذا ما نطلقه عادة على مثل هذه الأماكن الرائعة في أمريكا.

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كلينت إيستوود

واستطرد: في أمريكا، يجري الحفاظ هنا على هذه المحمية لما تحتويه من ثروة طبيعية قيمة.

ووصف سكوت إيستوود في حواره مع الشرق الأوسط تجربته في العلا بالممتعة والمليئة بالمرح، مضيفًا: المناظر الطبيعية هنا رائعة وأشعر كما لو أنني نزلت على كوكب آخر.

إمكانات هائلة لتصوير أفلام هوليوود

وتابع: أنا واثق تمامًا بأن هذا المكان سيكون من أفضل المواقع لتصوير كثير من الأفلام في المستقبل، لأنه يمتلك الكثير من الإمكانات التي تجعله وجهة رئيسية، والمخرجون لديهم استعداد لدفع ملايين الدولارات للتصوير في مكان مشابه له، فهو موقع جاهز من جميع النواحي.

أفلام كان يمكن تصويرها في العلا

وعلى حسب تخيل إيستوود فإن هناك الكثير من الأفلام التي لو كان قد أُتيحت لها الفرصة لكانت العلا مكانًا مثاليًا لها وذلك مثل ماد ماكس وديون وستار وورز وإنديانا جونز.

وتحدث عن زيارته لقاعة مرايا التي يجري تنظيم الحفلات فيها وشعوره بالحماس الكبير عند رؤية هذا الموقع المميز، حيث التقط بعض الصور التي وصفها بالرائعة.

سكوت إيستوود العلا مدينة مثالية لتصوير أفلام هوليوود (4)

أعمال سكوت إيستوود المقبلة

وفي نهاية حديثه، قال إيستوود: قمت بتصوير 3 أفلام متتالية خلال العام الماضي، وأرغب حاليًا بأخذ قسط من الراحة، وبعد ذلك أستعد لتصوير فيلم مقتبس عن قصة واقعية خلال الربع الأول من العام المقبل، وسيجري تصوير الفيلم في إسبانيا.

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