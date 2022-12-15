Icon

السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات Icon أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 Icon فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية Icon مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه Icon مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي Icon حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع Icon التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين Icon طرق الرياض أزمة حقيقية وتأخر بالساعات والثقافة المرورية ضرورة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تحت عنوان "صعوبات التعلم والإسعافات الأولية"

“سلامتك” يراجع حلقاته مع مختصين من جميع دول الخليج

2022-12-15 الساعة 12:49
“سلامتك” يراجع حلقاته مع مختصين من جميع دول الخليج
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أقام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي ورشة عمل في دولة الكويت وذلك لتطوير حلقات البرنامج الشهير “سلامتك” في نسخته الجديدة لعام 2023م والتي ستقدم بطابع كرتوني، حيث تم خلال الورشة مناقشة سيناريو عدة حلقات تحت عنوان “صعوبات التعلم والإسعافات الأولية”.

قد يهمّك أيضاً
Img

ميزة جديدة لتعزيز الخصوصية عبر تليجرام

Img

مصرع شخصين وإصابة 9 في انقلاب حافلة بالدمام

وتأتي إقامة هذه الورشة تحقيقاً لأهداف مجلس الصحة الخليجي في إطار رفع الوعي في المجتمعات الخليجية، حيث تهدف الورشة إلى طرح مواضيع صحة الطفل بصورة شاملة تتضمن آراء مختصين في عدة مجالات وذلك للخروج بتوصيات لتطوير سيناريو الحلقات قبل إنتاجها ولضمان شموليتها على كافة الرسائل التوعوية.

الجدير بالذكر أن هذه الورشة تعد الرابعة حيث سبقتها ورشة عمل لحلقات ومواضيع مختلفة كانت في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة ضرب واعتقال مراسل بي بي سي...
العالم

لحظة ضرب واعتقال مراسل بي بي سي...

العالم
بلومبرج: أوبك بلس تتمسك باستقرار الأسواق
السوق

بلومبرج: أوبك بلس تتمسك باستقرار الأسواق

السوق
قبل أقدامها.. حب بطل الجوجيتسو لوالدته
الرياضة

قبل أقدامها.. حب بطل الجوجيتسو لوالدته

الرياضة
العطوي: المنتخب السعودي للشباب جيل الذهب
الرياضة

العطوي: المنتخب السعودي للشباب جيل الذهب

الرياضة
وفاتان و40 حالة كورونا جديدة وتعافي 98
السعودية اليوم

وفاتان و40 حالة كورونا جديدة وتعافي 98

السعودية اليوم
أغلب مرضى القلب المكسور من السيدات
صحة وطب‎

أغلب مرضى القلب المكسور من السيدات

صحة وطب‎
الرياض تستضيف المؤتمر الأول لجمعية الأورام والعلاج...
السعودية اليوم

الرياض تستضيف المؤتمر الأول لجمعية الأورام والعلاج...

السعودية اليوم
بريطانيا تعاني من تفاقم أزمة البيض 
العالم

بريطانيا تعاني من تفاقم أزمة البيض 

العالم