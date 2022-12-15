“سلامتك” يراجع حلقاته مع مختصين من جميع دول الخليج

أقام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي ورشة عمل في دولة الكويت وذلك لتطوير حلقات البرنامج الشهير “سلامتك” في نسخته الجديدة لعام 2023م والتي ستقدم بطابع كرتوني، حيث تم خلال الورشة مناقشة سيناريو عدة حلقات تحت عنوان “صعوبات التعلم والإسعافات الأولية”.

وتأتي إقامة هذه الورشة تحقيقاً لأهداف مجلس الصحة الخليجي في إطار رفع الوعي في المجتمعات الخليجية، حيث تهدف الورشة إلى طرح مواضيع صحة الطفل بصورة شاملة تتضمن آراء مختصين في عدة مجالات وذلك للخروج بتوصيات لتطوير سيناريو الحلقات قبل إنتاجها ولضمان شموليتها على كافة الرسائل التوعوية.

الجدير بالذكر أن هذه الورشة تعد الرابعة حيث سبقتها ورشة عمل لحلقات ومواضيع مختلفة كانت في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.