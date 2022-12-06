سلطان بن سلمان لأحد ذوي الإعاقة: وظيفتك جاهزة بعد تخرجك

تفاعل الأمير سلطان بن سلمان، رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا، مع أحد ذوي الإعاقة، واعدًا إياه بوظيفة بعد تخرجه من الجامعة.

أبو الجميع

وأظهر مقطع فيديو أحد خريجي جمعية الأطفال ذوي الإعاقة وهو يقول للأمير سلطان بن سلمان: أنا مدين للملك سلمان على ما أنا فيه من نعمة.

ورد سلطان بن سلمان بالقول: الملك- حفظه الله- أبو الجميع، ووظيفتك إن شاء الله جاهزة بعد تخرجك من الجامعة في مركز أبحاث الإعاقة.

فعاليات المؤتمر الدولي

ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، افتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا، فعاليات المؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل في قاعة الأميرة هيا للمؤتمرات بجامعة الفيصل بالرياض.

وقال الأمير سلطان بن سلمان: “إن قضية الإعاقة تحظي بعناية فائقة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأن الدولة بكل قطاعاتها ومؤسساتها تولي خدمات ذوي الإعاقة رعاية كاملة، وفي هذا الإطار يأتي المؤتمر في لحظة تاريخية غير مسبوقة استثنائية، ولذلك من المهم أن تكون توصياته متوافقة مع شعار المؤتمر جرأة نحو المستقبل، لمواصلة تحقيق النجاحات التي حققتها المؤتمرات الخمس الدولية السابقة، مشيرًا إلى أن المؤتمر هذا العام يكتسب أهميته من نجاح تنفيذ جميع توصيات هذه المؤتمرات الخمس السابقة، بداية من النظام الوطني لذوي الإعاقة إلى المبادرة الوطنية للوصول الشامل، وحتى تأسيس هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة”.