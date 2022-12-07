سلفاكير يخوض انتخابات جنوب السودان بتعهد قوي

أعلن حزب رئيس جنوب السودان سلفاكير، ترشيح الأخير لانتخابات رئاسة 2024، بعد قرابة 4 أشهر على تمديد فترة حكومته لعامين آخرين.

ترشيح سلفاكير

وأفاد حزب رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، الذي يتولى منصبه منذ أكثر من عشر سنوات، أمس الثلاثاء، أنه سيرشحه للرئاسة في الانتخابات المقرر إجراؤها في غضون عامين تقريبًا.

فيما قال بول أكول كورديت، نائب الأمين العام للشؤون السياسية بحزب الحركة الشعبية لتحرير السودان في اجتماع الحزب بجوبا: إن المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان قرر ترشيح سلفا كير ميارديت، حامل راية الرئاسة في الانتخابات الوطنية في نهاية الفترة الانتقالية.

قرار بإجماع

واسترسل بول أكول كورديت قائلًا: “هذا قرار بإجماع المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان.. هذا يفيدكم بأنه ليس لدينا مرشح غير رئيسنا (سلفاكير) في المكتب السياسي”.

وقال ميارديت مرحبًا بترشيحه: أقبل الترشيح.. لأن أصبح حاملًا راية حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان في الانتخابات العامة.. وأعدكم بألا يعود هذا البلد للحرب مجددًا أبدًا.