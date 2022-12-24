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بعد إصابته القوية أمام الأرجنتين

سلمان الفرج يعود إلى الهلال منتصف يناير

2022-12-24 الساعة 6:38
سلمان الفرج يعود إلى الهلال منتصف يناير
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق نادي الهلال موعد عودة سلمان الفرج للمشاركة في مباريات أزرق الرياض، بعد إصابته القوية التي عانى منها مؤخرًا.

وكان سلمان الفرج قد عانى من إصابة في عظمة الساق خلال مباراة السعودية والأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم قطر 2022.

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ومن المتوقع عودة الفرج لمباريات الهلال منتصف يناير المقبل حيث سيلحق بالفريق في مباريات السوبر السعودي وكأس العالم للأندية في المغرب.

ديربي الرياض

على الجانب الآخر، يستعد الهلال لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على ملعب مرسول بارك في الرياض، مساء يوم الاثنين المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل ديربي الرياض المقبل، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثالث.

سلمان الفرج - الهلال والفيحاء
سلمان الفرج – الهلال والفيحاء

أفضل لاعبي الخليج

وبالأمس أجابت فئات عريضة من جماهير نادي الهلال على تساؤل طرحه الإعلامي الرياضي القطري خالد جاسم حول هوية أفضل 3 لاعبين كرة قدم في الخليج.

وغرد الإعلامي خالد جاسم مقدم برنامج “المجلس” في قناة “الكاس” القطرية قائلًا: “من أفضل 3 لاعبين في الخليج؟”.

وردت فئات عريضة من جماهير الهلال على أن سالم الدوسري وسلمان الفرج ضمن أفضل 3 لاعبين كرة قدم في الخليج، بينما تحدث البعض الآخر عن أن محمد كنو والقطري أكرم عفيف ضمن اللاعبين الـ3 مع الدوسري والفرج.

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