سماء حفر الباطن تبشر بأمطار الخير والبركة

تشهد محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، أجواء غير مستقرة، وذلك منذ مساء أمس الأحد، حيث هطلت عليها أمطار غزيرة استمرت حتى الساعات الأولى من فجر اليوم.

سماء ملبدة بالغيوم

ووثق عدد من رواد موقع “تويتر”، سماء حفر الباطن وهي ملبدة بالغيوم، ما ينذر بهطول أمطار رعدية على المحافظة.

وأظهر مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة على حفر الباطن، خلال الساعات الماضية. ووثق المقطع هطول الأمطار الغزيرة على حفر الباطن، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

الطقس المتوقع اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والقصيم قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من تلك المناطق.

سحب رعدية ممطرة

في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، كذلك مرتفعات مكة المكرمة وعسير.