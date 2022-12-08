سما بنت فيصل تترأس وفد المملكة في المؤتمر الكشفي الثلاثين

تترأس سمو الأميرة سما بنت فيصل بن عبدالله آل سعود رئيسة لجنة فتيات الكشافة السعودية، وفد جمعية الكشافة العربية السعودية المُشارك في المؤتمر الكشفي العربي الثلاثين المُقرر عقده خلال الفترة 16- 21 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 10-15 ديسمبر 2022م، والذي تعقده المنظمة الكشفية العربية- الإقليم الكشفي العربي- ويستضيفه (عبر الاتصال المرئي) اتحاد كشاف لبنان، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية نجيب ميقاتي.

ويتناول المؤتمر الذي سيكون موضوعه الرئيس (الجمعيات الكشفية العربية وجهود التعافي من جائحة كوفيد -19) مناقشة العديد من النقاط المدرجة على جدول أعماله ومن أهمها: تقرير حصاد إنجازات الإقليم في الفترة من 2019 إلى 2022، والاستماع للتقارير المالية والحسابات الختامية وتقرير الصندوق الكشفي العربي، بالإضافة إلى الأولويات العالمية.

أهم محاور المؤتمر

كما سيناقش المؤتمر التعديلات الدستورية، والاستماع لعروض المرشحين لعضوية اللجنة الكشفية العربية، والتعرف على مخرجات المنتدى الكشفي العربي الخامس للشباب، وكذا الاستماع لمداخلات من رئيس اللجنة الكشفية العالمية، والأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية، وعرض للخطة الثلاثية لتنمية الحركة الكشفية العربية 2023- 2025، وانتخابات اللجنة الكشفية العربية.

ويُعد المؤتمر الكشفي العربي هو السلطة العليا للحركة الكشفية في الوطن العربي، ويتكون من الوفود الممثلة للجمعيات والهيئات الكشفية الوطنية الأعضاء بالمنظمة العالمية للحركة الكشفية، والمعتمدين من جمعياتهم وهيئاتهم الكشفية الوطنية، ويختص بالعديد من المهام ومن أبرزها تحقيق أهداف الإقليم، وانتخاب اللجنة الكشفية العربية، وتعديل النظام الأساسي إذا دعت الحاجة، وقبول العضوية بالإقليم أو تعليق العضوية أو إلغاؤها، واعتماد السياسة العامة للحركة في الوطن العربي، واعتماد التقارير التي تقدمها اللجنة والحسابات المالية الختامية حتى نهاية السنة المالية التي تسبق المؤتمر، وتحديد مكان وزمان عقد المؤتمرات والمخيمات والأحداث الكشفية العربية.