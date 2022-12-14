سنة سجن أو غرامة 500 ألف ريال حال تصوير الأشخاص دون رغبتهم

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حذر المستشار القانوني عبدالكريم الشمري من خطورة تصوير الأشخاص دون رغبتهم ونشر محتوى هذه الصور، مؤكداً أن العقوبة في هذه الحالة تشمل السجن والغرامة.
#الشارع_السعودي | عبدالكريم الشمري: تصوير الأشخاص بدون رغبتهم ونشرها كمحتوى، يعتبر جريمة معلوماتية، عقوبتها لا تزيد عن سنة سجن أو غرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال. @KARIM_LEGAL @khaledaloqaily#قناة_السعودية pic.twitter.com/kt4n8Tq8Axقد يهمّك أيضاً
— الشارع السعودي (@saudiatv_1) December 13, 2022
وقال إن تصوير الأشخاص بدون رغبتهم ونشرها كمحتوى، يعتبر جريمة معلوماتية، عقوبتها لا تزيد عن سنة سجن أو غرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال.
وأضاف الشمري :” في حال قام الشخص بالتصوير والنشر تعد هذه جريمة مزدوجة وعقوبتها حذف الصور إضافة إلى الغرامة المالية وفي حال نشره تعتبر جريمة معلوماتية عقوبتها لا تزيد عن سنة سجن أو غرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال”.