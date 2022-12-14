سنة سجن أو غرامة 500 ألف ريال حال تصوير الأشخاص دون رغبتهم

حذر المستشار القانوني عبدالكريم الشمري من خطورة تصوير الأشخاص دون رغبتهم ونشر محتوى هذه الصور، مؤكداً أن العقوبة في هذه الحالة تشمل السجن والغرامة.

السجن والغرامة

وقال إن تصوير الأشخاص بدون رغبتهم ونشرها كمحتوى، يعتبر جريمة معلوماتية، عقوبتها لا تزيد عن سنة سجن أو غرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال.

جرائم معلوماتية

وأضاف الشمري :” في حال قام الشخص بالتصوير والنشر تعد هذه جريمة مزدوجة وعقوبتها حذف الصور إضافة إلى الغرامة المالية وفي حال نشره تعتبر جريمة معلوماتية عقوبتها لا تزيد عن سنة سجن أو غرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال”.