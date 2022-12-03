سند محمد بن سلمان : تعزيز قدرات ذوي الإعاقة ليحققوا طموحاتهم

وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات حساب المواطن يوجه رسالة لموظفي القطاعين العام والخاص الإطاحة بـ 9 متورطين في جرائم كبيرة موجبة للتوقيف مخلة بالشرف والأمانة لا دمج لتطبيق توكلنا في توكلنا خدمات حاليًّا سعود بن سلمان ينعى مفرج بن فيصل أبوثنين تطبيق توكلنا يتيح تحديث البيانات الوظيفية للقطاع العام أو الخاص خطيب المسجد النبوي: التزموا سلوك منهج الحق لحماية المجتمع تقويم التعليم توضح آلية إعلان مواعيد نتائج الاختبارات الرقمية والورقية الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن مشاهد خلابة لتدفق سيل وادي سمعة شمال قلوة
جدد برنامج سند محمد بن سلمان التأكيد على دعم ذوي الإعاقة ليحققوا طموحاتهم وأهدافهم.
وقال البرنامج في تغريدة له عبر تويتر : في اليوم العالمي لذوي الإعاقة نسهم في تعزيز قدراتهم ليحققوا طموحاتهم.
يأتي هذا ضمن جهود البرنامج المتواصلة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا من المرضى وذوي الإعاقة على اختلاف حالاتهم.
هو برنامج عطاء خيري بآلية مبتكرة، خصصه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ليكون مظلة تندرج تحتها العديد من المساهمات الاجتماعية، من خلال إطلاق مبادرات متنوعة تساهم في متابعة المتطلبات الأساسية لأفراد المجتمع وتخدم فئات مختلفة في المجتمع بحيث تكون سندًا وعونًا لهم.