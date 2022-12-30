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بعد صدور نتائج الربع الثالث 

سهم سناب شات يسجل هبوطًا مقلقًا

2022-12-30 الساعة 4:01
سهم سناب شات يسجل هبوطًا مقلقًا
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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شهدت أسهم تطبيق التواصل الاجتماعي، سناب شات، هبوطًا ملحوظًا في شهر ديسمبر، حيث خسر المستثمرون 17% في آخر 29 يومًا الأمر الذي أثار قلق العديد منهم.

سبب تراجع سهم سناب شات

وخلال الشهر الماضي، تفوق أداء العديد من الأسهم الأمريكية لكن انخفضت أيضًا العديد من الأسهم الأخرى من ضمنها سناب شات، وقد حدث هذا التراجع عقب تقرير نتائج الربع الثالث والذي أظهر انخفاض سعر الأصل الرقمي بنحو 28%.

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 أدنى مستوى سنوي

وبحسب موقع Trading view الاقتصادي، فإن ضغوط البيع المكثفة في بورصة نيويورك قد تؤدي إلى أن يصل سهم SNAP إلى أدنى مستوى سنوي، حيث تشير المؤشرات إلى احتمالية تسجيل المزيد من الانخفاض في السعر.

وأغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض يوم الأربعاء الماضي، حيث وصل مؤشر ناسداك إلى أدنى مستوى في عام 2022.

سهم سناب شات يسجل هبوطًا مقلقًا

ويستعد المستثمرون لدخول عام 2023 مع بيانات اقتصادية متضاربة وتزايد حالات الإصابة بكوفيد في الصين والمزيد من المخاوف الجيوسياسية.

وقد شهد المضاربون تقلبات شديدة في شهري أكتوبر ونوفمبر وتدعم المؤشرات الشعور السلبي في الجلسات القادمة.

ويُذكر أن التطبيق قد طرح عدة مزايا جديدة في نهاية هذا العام، منها اختصار الملصقات من ألبوم الصور، كما فعل سناب شات خاصية قصة نهاية العام، حيث يحتفظ السناب بجميع لحظاتك المفضلة والمشاهد المبهرة مع خاصية قصة نهاية العام Year End Story، حتى تتمكن من استعادة الأحداث البارزة.

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