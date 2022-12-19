سهم كابلات الرياض دون سعر الاكتتاب في أولى جلسات التداول

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انخفض سعر سهم كابلات الرياض إلى ما دون سعر الاكتتاب في أولى جلسات التداول اليوم الاثنين، حيث خسر السهم قرابة 4% في مستهل الجلسة، فيما لا تزال عمليات التداول في جلسة اليوم مستمرة.
وتم الاكتتاب للأفراد عند سعر 43 ريالًا للسهم الواحد، ويتم تداول السهم تحت رمز 4142 ضمن قطاع السلع الرأس مالية.
وكانت تداول السعودية أعلنت أن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30 في المائة مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10 في المائة.
وأضافت أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداء من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10 في المائة، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.
ويعد اكتتاب مجموعة كابلات الرياض، الاكتتاب الـ16 الذي يشهده السوق الرئيسية خلال العام 2022 مقابل 9 اكتتابات في العام الماضي 2021.