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مع تراجع أسعار النفط لأدنى مستوياتها

سوق الأسهم يغلق منخفضًا وسهم أرامكو تحت سعر الاكتتاب لأول مرة

2022-12-07 الساعة 5:43
سوق الأسهم يغلق منخفضًا وسهم أرامكو تحت سعر الاكتتاب لأول مرة
المواطن - فريق التحرير

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انخفضت الأسهم السعودية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع أسعار النفط لأدنى مستوياتها منذ يناير 2022.

ووفقًا لما نقلته قناة “العربية”، تراجع مؤشر “تاسي” في نهاية الجلسة بنحو 259 نقطة 2.48% عند مستوى 10185.14 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 3.68 مليار ريال.

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انخفاض الأسهم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في جلسة اليوم الأربعاء نحو 115.29 مليون سهم، وسجلت أسهم 158 شركة انخفاضًا في قيمتها، بينما ارتفعت أسهم 42 شركة من إجمالي 219 شركة.

وكانت أسهم شركات: بروج للتأمين، سلامة، طباعة وتغليف، تكافل الراجحي، أسمنت القصيم الأكثر ارتفاعًا بنسب تراوحت بين 9.61% و1.82%، أما أسهم شركات: شمس، الخليجية العامة، الراجحي، بنك الرياض، العالمية كانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، بنسب تراوحت بين 5.37% و4.63%.

فيما كانت أسهم شركات: كيان السعودية، دار الأركان، التصنيع، الأهلي، بترورابغ الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الراجحي، والأهلي، ومرافق، وأرامكو السعودية، وسابك، الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق سهم أرامكو اليوم عند سعر 31.75 ريال وهو أدنى من سعر الاكتتاب الرسمي للسهم، حيث تراجع السهم اليوم بمقدار 1.24% مقارنة بسعر افتتاح الجلسة صباح اليوم والذي بلغ 32.20 ريال.

هبوط النفط

وهبطت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، متأثرة بمخاوف الركود، وتراجع القلق من أن يؤدي فرض سقف غربي على أسعار النفط الروسي إلى كبح المعروض بشكل كبير.

وجاء التأثير من تحذيرات البنوك الأمريكية الكبرى بشأن ركود محتمل العام المقبل، كما أثر أيضًا الدولار الأمريكي الذي يجعل ارتفاعه النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، ويميل إلى إضعاف الشهية للأصول الخطرة.

وهبط خام برنت 82 سنتًا أو 1.03% إلى 78.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 1108 بتوقيت جرينتش وهذا هو أدنى مستوى منذ الرابع من يناير. وانخفض الخام الأمريكي 76 سنتًا أو 1.02% إلى 73.49 دولار.

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