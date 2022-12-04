سوق الأسهم يغلق منخفضًا 98.70 نقطة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 98.70 نقطة ليقفل عند مستوى 10.723.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.909.131.80 ريالًا.

من جهة أخرى أغلق سوق الأسهم الموازية مرتفعًا 60.80 نقطة فيما بلغت قيمة التداولات 11.224.879.30 ريالًا.