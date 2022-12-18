سوق الزل يعيد زوار موسم الرياض لعبق الماضي القديم

دشنت منطقة “سوق الزل” إحدى المناطق الترفيهية الـ15 لموسم الرياض 2022، اليوم الأحد، فعالياتها التي تجمع بين الماضي والحاضر، حيث تعد من أقدم الأسواق في المملكة العربية السعودية، لتصبح نافذة تراثية يتنفس فيها زوارها عبق الماضي بما تحويه من فعاليات فلكلورية وشعبية منوعة، ومطاعم ومقاهٍ لمحبي القهوة.

أصالة الجزيرة العربية

وتعكس منطقة “سوق الزل” أصالة الجزيرة العربية، عبر ضيافة القهوة السعودية التي أصبحت جزءًا وموروثًا ثقافيًا لتاريخ المملكة، حيث تحتضن العديد من المقاهي وما يصاحبها من فعاليات منوعة، من بينها التجول في أروقة السوق ومشاهدة العروض الضوئية على المباني والجدران العتيقة، بالإضافة إلى تمكين الزوار من الاستمتاع بالعروض الشعبية الأسبوعية.

ويتوافق تدشين فعاليات المنطقة مع انطلاقة فصل الشتاء، حيث تعج السوق بأزياء الفرو والجلود والمشالح والأشمغة المطرزة التي كانت ومازالت المكان المفضل للتسوق الشتوي في اقتناء أجود أنواع الفرو والمشالح الشتوية، وأنواع البخور المختلفة، إضافة إلى عرض للسلع القديمة والتراثيات بأنواعها.

تجربة ممتعة

وتقع سوق الزل بالقرب من قصر المصمك التاريخي، مما يجعل زيارة المنطقة تجربة ممتعة، حيث تضم متاجر للصناعات الحرفية والمنتجات والتراثية، ويستمتع الزوار بمشاهدة رسومات بأنامل وطنية تم رسمها على الأبواب التراثية، إضافة إلى أن المنطقة تتيح لزوارها ارتداء الملابس التراثية والتقاط الصور التذكارية التي تعكس هوية الفعالية.

ويحتوي موسم الرياض2022 ، على 15 منطقة ترفيهية، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، ويقدم لزواره من مختلف الفئات تجربة التنقل بالتلفريك ومجموعة من الفعاليات الرياضية والحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية.

وتستقبل المنطقة زوارها من تاريخ 11 ديسمبر حتى 3 يناير، من الساعة 3:00 مساء حتى 10:00 مساء، ويمكن الحجز عبر الرابط: (هنا).