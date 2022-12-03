سويسرا تهزم صربيا وتصعد لثمن نهائي المونديال

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حقق منتخب سويسرا فوزًا ثمينًا على منتخب صربيا بنتيجة 3-2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات في المجموعة السابعة ليتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم في قطر.
هدف سويسرا "48": #صربيا 2-3 #سويسرا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @nati_sfv_asf @FSSrbije pic.twitter.com/gKq4dXJljI
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2022
وكان المنتخب السويسري مبادرًا بالتسجيل عبر اللاعب شيردان شاكيري في الدقيقة العشرين، ثم تعادل المنتخب الصربي عبر اللاعب ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة الـ26.
هدف سويسرا "44": #صربيا 2-2 #سويسرا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @nati_sfv_asf @FSSrbije pic.twitter.com/kzLpffsYAP
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2022
ونجح منتخب صربيا في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب دوشان فلاهوفيتش، بالدقيقة الـ35.
ثم تعادل المنتخب السويسري عبر اللاعب بريل إيمبولو بالدقيقة الـ44.
هدف صربيا "35": #صربيا 2-1 #سويسرا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @nati_sfv_asf @FSSrbije pic.twitter.com/5gwEDKA3Hy
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2022
وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب السويسري الهدف الثالث عبر اللاعب ريمو فريلير بالدقيقة الـ49.
وحافظ المنتخب السويسري على تقدمه ليُصبح رصيده 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة السابعة ويتأهل مع منتخب البرازيل المتصدر، بينما تجمد رصيد صربيا عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير في المجموعة.
هدف سويسرا "20": #صربيا 0-1 #سويسرا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @nati_sfv_asf @FSSrbije pic.twitter.com/xLVuC8btp6
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2022
هدف صربيا "26": #صربيا 1-1 #سويسرا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @nati_sfv_asf @FSSrbije pic.twitter.com/j53HooMFCU
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2022