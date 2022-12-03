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احتلت المركز الثاني في المجموعة السابعة

سويسرا تهزم صربيا وتصعد لثمن نهائي المونديال

2022-12-03 الساعة 12:15
سويسرا تهزم صربيا وتصعد لثمن نهائي المونديال
المواطن - محمد سمعه

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حقق منتخب سويسرا فوزًا ثمينًا على منتخب صربيا بنتيجة 3-2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات في المجموعة السابعة ليتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم في قطر.

وكان المنتخب السويسري مبادرًا بالتسجيل عبر اللاعب شيردان شاكيري في الدقيقة العشرين، ثم تعادل المنتخب الصربي عبر اللاعب ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة الـ26.

سويسرا تفوز بثلاثية

ونجح منتخب صربيا في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب دوشان فلاهوفيتش، بالدقيقة الـ35.

ثم تعادل المنتخب السويسري عبر اللاعب بريل إيمبولو بالدقيقة الـ44.

سويسرا ضد صربيا

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب السويسري الهدف الثالث عبر اللاعب ريمو فريلير بالدقيقة الـ49.

وحافظ المنتخب السويسري على تقدمه ليُصبح رصيده 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة السابعة ويتأهل مع منتخب البرازيل المتصدر، بينما تجمد رصيد صربيا عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير في المجموعة.

سويسرا ضد صربيا - إيمبولو

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