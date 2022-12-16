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ضمن منافسات الجولة التاسعة

سويسري يُدير مباراة الهلال والباطن

2022-12-16 الساعة 3:28
سويسري يُدير مباراة الهلال والباطن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، وأبرزها مواجهة الهلال والباطن.

حكام لقاء الهلال والباطن

ويُدير مباراة الهلال والباطن على استاد الأمير فيصل بن فهد، طاقم تحكيم سويسري بقيادة ساندرو سشارير، ويساعده بكيم زكاج وجوناس إرني، والحكم الرابع محمد السماعيل، وفيداي سان حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عيسى الخيبري.

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وقبل مباراة الهلال والباطن اليوم، يحتل الزعيم المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة، فيما يتذيل الفريق السماوي الترتيب برصيد نقطة واحدة.

نادي الباطن
لاعبو الباطن – المصدر spl

الطريس يدير لقاء أبها والطائي

ويقود خالد الطريس مباراة أبها ضد الطائي على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ويساعده فيصل القحطاني وسعد السبيعي، والحكم الرابع عبدالله الخربوش، فيصل البلوي حكمًا للفيديو، ويساعده عادل شراحيلي.

أبها
لاعبو أبها – المصدر spl

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، فيما يقع الطائي في المركز السابع بـ15 نقطة.

نادي الطائي
لاعبو الطائي – المصدر spl

الجريس حكمًا لمباراة الرائد والنصر

ومن المقرر أن يدير سامي الجريس مباراة الرائد ضد النصر على استاد مدينة الملك عبدالله، ويساعده ياسر السلطان ومحمد العبكري، وسيكون عبدالصمد بكري حكمًا رابعًا، وأحمد الرميخاني حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد وزي.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر spl

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ9 نقاط، فيما يحتل النصر المركز الثالث برصيد 19 نقطة.

النصر
لاعبو النصر – المصدر spl

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