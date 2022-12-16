سويسري يُدير مباراة الهلال والباطن

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، وأبرزها مواجهة الهلال والباطن.
ويُدير مباراة الهلال والباطن على استاد الأمير فيصل بن فهد، طاقم تحكيم سويسري بقيادة ساندرو سشارير، ويساعده بكيم زكاج وجوناس إرني، والحكم الرابع محمد السماعيل، وفيداي سان حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عيسى الخيبري.
وقبل مباراة الهلال والباطن اليوم، يحتل الزعيم المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة، فيما يتذيل الفريق السماوي الترتيب برصيد نقطة واحدة.
ويقود خالد الطريس مباراة أبها ضد الطائي على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ويساعده فيصل القحطاني وسعد السبيعي، والحكم الرابع عبدالله الخربوش، فيصل البلوي حكمًا للفيديو، ويساعده عادل شراحيلي.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، فيما يقع الطائي في المركز السابع بـ15 نقطة.
ومن المقرر أن يدير سامي الجريس مباراة الرائد ضد النصر على استاد مدينة الملك عبدالله، ويساعده ياسر السلطان ومحمد العبكري، وسيكون عبدالصمد بكري حكمًا رابعًا، وأحمد الرميخاني حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد وزي.
ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ9 نقاط، فيما يحتل النصر المركز الثالث برصيد 19 نقطة.