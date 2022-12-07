سيرخيو باتيستا: فوز السعودية على الأرجنتين بالمونديال بمثابة ضربة قوية

قال سيرخيو باتيستا، مدرب منتخب الأرجنتين السابق، اليوم الأربعاء، إن المنتخب السعودي ظهر بشكل قوي في كأس العالم 2022، واستطاع بلاعبيه أن يتغلب على المنتخب الأرجنتيني بكل نجومه في دور المجموعات بالمونديال.

قوة الأخضر

وأضاف سيرجيو باتيستا في حديث إلى قناة الكاس القطرية، اليوم الأربعاء: الخسارة من المنتخب السعودي كانت ضربة قوية للتانجو بعد 37 مباراة دون هزيمة لمنتخب الأرجنتين.

هتافات الجماهير

وتابع باتيستا قائلًا عن هتاف الجماهير السعودية بعد مباراة الأرجنتين، “ميسي وينه.. كسرنا عينه”، إنها مزحة جميلة ومعتادة من الجماهير العربية التي تتمتع بخفة الدم.

ودع الأخضر نهائيات كأس العالم 2022 من مرحلة المجموعات، رغم البداية المميزة بالفوز على منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم.

الأخضر يكسر القاعدة

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إلى أن الأخضر حقق انطلاقة قوية بتجاوز منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي، المرشح الأول لحصد اللقب، قبل أن يتلقى خسارتين ويودع مونديال قطر 2022.