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بعد تجاوز الشباب بركلات الترجيح

سيناريو كأس الملك 1986 يقلق الاتحاديين

2022-12-23 الساعة 3:43
سيناريو كأس الملك 1986 يقلق الاتحاديين
المواطن - مروة نبيل

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في التأهل إلى ربع نهائي كأس الملك لموسم 2022/ 2023، وسط تمنيات جماهيره بمواصلة مشواره والعودة إلى منصات التتويج.

الفوز على الشباب

ولعب الاتحاد ضد الشباب بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة، في إطار منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الملك، وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما، قبل أن يفوز العميد بركلات الترجيح بنتيجة 4/3.

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الشباب ضد الاتحاد في كأس الملك
جانب من المباراة – المصدر @AlShababSaudiFC

الاتحاد يخشى سيناريو 1986

ومن المقرر أن يواجه العميد، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء شهر مارس المقبل، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الملك.

نادي الاتحاد في كأس الملك
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

وجاء سيناريو تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لربع نهائي كأس الملك مشابهًا لنسخة 1986، عندما واجه الشباب ضمن منافسات دور الـ8، بعدما تعادلا إيجابيًا، وفاز النمور بركلات الترجيح بنتيجة 4/2.

وواصل العميد مشواره في كأس الملك 1986، حيث نجح في الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية بهدف دون رد في نصف النهائي، ليواجه النصر في النهائي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وخسر بهدف نظيف.

نادي الاتحاد في كأس الملك
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

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