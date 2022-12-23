سيناريو كأس الملك 1986 يقلق الاتحاديين

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في التأهل إلى ربع نهائي كأس الملك لموسم 2022/ 2023، وسط تمنيات جماهيره بمواصلة مشواره والعودة إلى منصات التتويج.

الفوز على الشباب

ولعب الاتحاد ضد الشباب بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة، في إطار منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الملك، وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما، قبل أن يفوز العميد بركلات الترجيح بنتيجة 4/3.

الاتحاد يخشى سيناريو 1986

ومن المقرر أن يواجه العميد، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء شهر مارس المقبل، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الملك.

وجاء سيناريو تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لربع نهائي كأس الملك مشابهًا لنسخة 1986، عندما واجه الشباب ضمن منافسات دور الـ8، بعدما تعادلا إيجابيًا، وفاز النمور بركلات الترجيح بنتيجة 4/2.

وواصل العميد مشواره في كأس الملك 1986، حيث نجح في الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية بهدف دون رد في نصف النهائي، ليواجه النصر في النهائي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وخسر بهدف نظيف.