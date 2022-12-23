سيول جارفة تفيض في وادي الفرع

شهدت محافظة وادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة سيولًا جارفة أدت إلى فيضان الوادي وتجاوز المياه للسد كما وثقت ذلك مقاطع فيديو متداولة على تويتر.

وأظهرت المقاطع المتداول بداية جريان السيل في اتجاه سد الوادي حيث كانت المياه تتدفق بسرعة وبشدة انحدار كبيرة مع استمرار توقعات هطول الأمطار.

طقس المدينة المنورة

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتساقط البرد وسيولًا وانعدامًا في الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات ومراكز الحناكية والفقرة والمسيجيد واليتمة وطاشا.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن أمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتساقط البرد وسيولًا وشبه انعدام في الرؤية على محافظات العلا والعيص وخيبر، مشيرًا إلى أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.