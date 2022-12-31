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بعد هطول أمطار غزيرة

سيول عسير تشكّل لوحة فنية بالبحر الأحمر

2022-12-31 الساعة 10:15
سيول عسير تشكّل لوحة فنية بالبحر الأحمر
المواطن - فريق التحرير

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جرت السيول بشدة في البحر الأحمر، بعد الأمطار والسيول الغزيرة التي شهدتها منطقة عسير في الساعات الماضية، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من أمطار الخير والبركة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، لحظة دخول السيول في البحر الأحمر بعد هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير، حيث رسم لوحة طبيعية جمالية.

ضباب كثيف

يأتي هذا في الوقت الذي أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم السبت، تنبيهًا متقدمًا بشأن تكوّن الضباب الكثيف على منطقة عسير، يصاحبه شبه انعدام في الرؤية وذلك بدءًا من الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، وحتى التاسعة صباح غدٍ الأحد.

وتشتمل المحافظات المتأثرة كل من أبها، النماص، بلقرن، تنومة، وخميس مشيط

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية.

كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقتي جازان ونجران، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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