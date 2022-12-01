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بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة

سيول منقولة تحتجز مركبة غرب محايل عسير

2022-12-01 الساعة 9:42
سيول منقولة تحتجز مركبة غرب محايل عسير
المواطن - الرياض

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وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة وجريان السيول غرب محايل عسير خلال الساعات الماضية.

ووثق المقطع الذي رصدته صحيفة “المواطن“، تدفق السيول واحتجاز مركبة غرب محايل عسير، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الطقس بارد على أجزاء من مناطق حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية, إضافة إلى تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق, في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خلال النهار بسرعة 10-20 كم/ساعة تتحول مساءً شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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