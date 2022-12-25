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ضمن خططها المستقبلية والتطويرية

شؤون الحرمين تترجم الدروس العلمية باللغة الصينية

2022-12-25 الساعة 8:59
شؤون الحرمين تترجم الدروس العلمية باللغة الصينية
المواطن - واس

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ترجمت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد باللغات والترجمة، الدروس العلمية لأصحاب المعالي والفضيلة بعدة لغات عالمية من ضمنها اللغة الصينية؛ وذلك ضمن خططها المستقبلية والتطويرية لمنظومة الدروس العلمية في المسجد الحرام.

إثراء رحلة المعتمرين

وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد باللغات والترجمة صالح الراشدي، أن الإدارة عملت على ترجمة العديد من اللغات منها اللغة الصينية، ليصبح إجمالي عدد اللغات المستخدمة في ترجمة الدروس العلمية (١٤) لغة، وذلك لإثراء رحلة قاصدي بيت الله الحرام من الناطقين بغير اللغة العربية، بالتعاون مع الإدارة العامة للغات والترجمة.

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وأفاد أن اللغات المستخدمة في ترجمة الدروس العلمية هي (الإنجليزية، الأردية، الفرنسية، الهوسا، الطارقية، الملايو، الإندونيسية، التاملية، الهندية، المالية، البنغالية، الفارسية، البرنو، الصينية).

7 آلاف مستفيد

وأضاف الراشدي أن عدد المستفيدين خلال شهر جمادى الأولى من العام الجاري ١٤٤٤هـ يزيد عن (٧) آلاف مستفيد، لافتا النظر إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة ميدانياً من خلال الترجمة الفورية للدروس، أو من خلال الاقتباسات المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

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