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تدخل رجال الطوارئ

شاحن كمبيوتر يثير ذعرًا ونيرانًا داخل طائرة

2022-12-26 الساعة 12:38
شاحن كمبيوتر يثير ذعرًا ونيرانًا داخل طائرة
المواطن - فريق التحرير

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تسبب حريق كمبيوتر أحد ركاب طائرة تابعة لشركة “جيت بلو”، بتدخل رجال الطوارئ في مطار جون كنيدي الدولي بنيويورك، بعدما أصيب 7 أشخاص بجروح طفيفة.

تفاصيل الرحلة

ذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أنه نجح طاقم الطائرة في إخماد الحريق الناجم عن الكمبيوتر. وكانت الرحلة في طريقها إلى البوابة عندما اشتعلت النيران في بطارية الكمبيوتر المحمول.

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وتم إجلاء 67 شخصًا عشية عيد الميلاد بعد أن اشتعلت النيران في شاحن كمبيوتر أحد الركاب، باستخدام نظام الانزلاق في حالات الطوارئ.

إصابات وجروح

وأصيب 7 ركاب بجروح طفيفة، هذا إلى جانب شعور بعضهم بضيق التنفس بسبب الدخان.

وأعلنت شركة الطيران فتحها تحقيقا في الحادثة، وتعاونها مع السلطات المسؤولة لمعرفة أسباب الحريق والمسؤول عنه.

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