شارك أفكارك عبر ميزة جديدة لإنستجرام

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أعلنت منصة تبادل الصور إنستجرام، التابعة لشركة ميتا الأمريكية، إطلاق ميزة الملاحظات التي تهدف إلى مساعدة المستخدمين على التقرب من الأشخاص الذين يهتمون لأمرهم أو أصدقائهم.
وأكدت المنصة في منشور عبر مدونتها، أنها بدأت إطلاق ميزة Notes بوصفها طريقة جديدة لمشاركة الأفكار ومعرفة ما ينوي الأصدقاء فعله.
وأوضحت إنستجرام، أن الملاحظات هي مشاركات قصيرة تصل إلى 60 حرفاً باستخدام النصوص والرموز التعبيرية فقط.
ويمكن للمستخدم التوجه إلى أعلى صندوق الوارد، ثم تحديد المتابعين أو الأشخاص الموجودين في قائمة الأصدقاء المقربين، وستظهر الملاحظات في الجزء العلوي من صندوق الوارد لمدة 24 ساعة. وستصل الردود على الملاحظات كرسائل مباشرة في البريد الوارد.