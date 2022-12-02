شاروخان يتحدث العربية في مهرجان البحر الأحمر

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تحدث الفنان الهندي العالمي شاروخان باللغة العربية، وخطف الأضواء بعد تكريمه في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة.
فيديو | بحديثه باللغة العربية.. النجم "شاروخان" يخطف الأضواء بعد تكريمه في #مهرجان_البحر_الأحمر_السينمائي_الدولي في جدة#النشرة_الفنية #الإخبارية pic.twitter.com/cn9QWZs9fWقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 2, 2022
وقال شاروخان عقب تكريمه، اليوم الجمعة: شكرًا لاستضافتي إلى هنا، إنه شرف أن أكون هنا.
وكرم مهرجان البحر الأحمر السينمائي شاروخان عن مسيرته الفنية العظيمة خلال مشواره الفني.
يعرض المهرجان 131 فيلمًا تشمل الأفلام الروائية القصيرة والطويلة من 61 دولة بلغات متعددة تصل إلى 41 لغة.
وتشهد الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي العديد من أحدث إنتاجات السينما، حيث يشهد العرض العالمي الأول لفيلم الخلاط + للمخرج فهد العماري المستوحى من سلسلة الخلاط، وفي فيلم عَ مفرق طريق للمخرجة اللبنانية لارا سابا، الحائزة على جوائز العرض العالمي الأول لفيلمها الكوميدي والرومانسي.