شاكيرا تهنئ منتخب المغرب: حان وقت إفريقيا

وجهت المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا تهنئة للمنتخب المغربي على تأهله التاريخي إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، بعد فوزه على البرتغال بهدف نظيف.

حان الوقت لإفريقيا

وقالت شاكيرا على حسابها بموقع “تويتر”: “حان الوقت لإفريقيا”، نسبة لأغنيتها واكا واكا “Waka Waka “This Time for Africa، وأرفقت التغريدة بالعلم المغربي.

تأهل تاريخي

وكان منتخب أسود الأطلس تأهل إلى نصف نهائي المونديال بعد إقصائه لمنتخب البرتغال بالفوز عليه بهدف دون رد سجله المهاجم يوسف النصيري.

واحتفل اللاعبون في أرضية الملعب مع الجماهير التي كانت حاضرة في المدرجات مع احتفالهم في غرفة خلع الملابس بطريقة لافتة للأنظار، وذلك بعد هذا التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022، للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية.

ويستعد منتخب أسود الأطلس لمواجهة الفائز من مباراة فرنسا وإنجلترا، في دور نصف النهائي من المونديال مساء الأربعاء المقبل.